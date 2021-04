«Si è vaccinato o no?». Il sindaco non risponde e cala la cappa dei silenzi

La scuderia del sindaco preferisce il silenzio ai dubbi sollevati ieri dal nostro giornale in merito alla vaccinazione che il primo cittadino, Gregorio Pecoraro, si è fatto somministrare il 27 febbraio scorso non solo saltando la fila, ma anche dichiarando il falso facendosi passare come uno dipendente scolastico. (Con questo stratagemma ha ricevuto il vaccino prima del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che ha aspettato il suo turno secondo la fascia d’età).

Ubbidendo all’ordine di scuderia impartito dai vertici, i consiglieri comunale e i componenti dello staff del sindaco o del gruppo cultura che gestiscono l’informazione istituzionale, hanno tenuto la bocca chiusa evitando qualsiasi commento sui social. Un «silenzio omertoso», lo giudica Mimmo Breccia che ieri insieme all’altro consigliere di minoranza, Domenico Sammarco, sono stati gli unici a ricordare lo scandalo che il presidente del Consiglio, Gregorio Dinoi, ha saputo soffocare parlandogli sopra e coprendo le parole dei due consiglieri. Sammarco è riuscito a chiedere al sindaco «di chiarire la sua posizione e nel caso affermativo di provare almeno vergogna». Breccia è stato ancora più esplicito chiedendo a bruciapelo al sindaco se si fosse vaccinato oppure no. Il sindaco non solo ha preferito tacere, ma in uno die suoi interventi, senza fare allusioni diretti al vaccino, è arrivato a dire di avere la coscienza a posto e di essere convinto di aver fatto il suo «dovere per l’ospedale» e «per le vaccinazioni alla comunità» assicurando sempre la sua «presenza o quella dell’assessore o di altri consiglieri nei centri vaccinali».

Strano anche il silenzio degli altri consiglieri dell’opposizione (Dario Duggento, Lorenzo Bullo, Antonio Mariggiò, Roberto Puglia, Francesco ferretti, tutti presenti) che ha fatto gioco alla strategia del sindaco e al presidente Dinoi (quest’ultimo e la moglie hanno avuto la fortuna di trovarsi al punto giusto al momento giusto vaccinandosi con due dosi che nessuno voleva e che sarebbero andate nei rifiuti), che tutto avrebbero voluto ieri tranne dare conto alla città del loro operato.