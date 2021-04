Pozzi inquinati, la rabbia dei residenti e le proposte degli ambientalisti

Dalle accuse per i ritardi delle misure adottate per impedire l’uso dei pozzi inquinati, alla richiesta di chiusura della discarica che avrebbe causato la contaminazione della falda. Sono le reazioni delle forze ambientaliste e di alcuni politici manduriani all’indomani della pubblicazione dell’ordinanza del sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro che inibisce sino al 31 dicembre 2021 l’utilizzo per l’uso umano, irriguo e di abbeverata per animali delle acque di falda dei pozzi ricadenti nell’area attorno alla discarica in esercizio «Manduriambiente». Misura necessaria, questa, dopo le analisi dell’Arpa Puglia che ha trovato nei pozzi sentinella a monte e a valle della discarica livelli superiori al limite di sostanze tossiche e molto tossiche come manganese, nitriti, cianuri liberi e azoto ammoniacale.

La comunicazione dei risultati sono stati comunicati il 22 dicembre scorso ma solo due giorni fa il sindaco della città Messapica ha firmato l’ordinanza. «I silenzi del sindaco e il fortissimo ritardo con cui si è finalmente deciso ad emettere ordinanza a tutela della salute pubblica sono emblematici segnali di quanto in pochi abbiano la reale volontà di andare fino in fondo a questa storia! dichiara Andrea Casto, presidente del movimento politico «Azione Messapica». «Chiediamo e pretendiamo sicurezza e tutela della salute dei cittadini manduriani», conclude Casto che annuncia la presentazione di una interrogazione al sindaco da parte dal rappresentante del movimento nel consiglio comunale, Dario Duggento.

Stessa cosa ha anticipato l’esponente politico di «Manduria Noscia» che allarga il rischio dell’inquinamento non solo nei tre chilometri attorno alla discarica così come recita l’ordinanza. «Quante famiglie manduriane – dice Breccia – non hanno ancora l’allaccio con l’acquedotto e utilizzano l’acqua delle autobotti emunta dai pozzi attorno a Manduria? Le falde – aggiunge – non si fermano ma camminano e si mescolano tra loro, chi ci dice che le stesse sostanze inquinanti non si trovano nei pozzi lontani dall’impianto incriminato?».

Particolarmente preoccupati di questo sono le venti famiglie dell’agglomerato situato a meno di un chilometro dalla discarica. «Ci dicono oggi che non dobbiamo usare l’acqua dei pozzi quando potevano avvisarci quattro mesi prima», è il commento di Marco Barbieri, residente e portavoce di quella contrada che rientra nel perimetro segnato con il rosso.

Anche gli ambientalisti del partito dei Verdi e dell’associazione «Azzurro Ionio», chiedono conto al sindaco di quanto accaduto. «Chiediamo che il sindaco attivi immediatamente le procedure con tutti gli enti preposti per il censimento dei pozzi e bonifica del territorio e valuti ogni soluzione fino alla chiusura della discarica Manduriambiente», fa sapere Anna Mariggiò, commissario cittadino dei Verdi di Manduria. Anche Francesco Di Lauro, ambientalista storico e presidente dell’associazione «Azzurro Ionio», chiede provvedimenti drastici per la salvaguardia del territorio. «Chiusura della discarica in attività, bonifica di quella vicina dismessa e mai bonificata e indagine epidemiologica per avere una mappa delle patologie sul territorio al fine di capire chi si ammala di cosa e in quali zone specifiche, secondo quali abitudini quotidiane, come, ad esempio, che tipo di acqua e cibi si consumano».

Nazareno Dinoi