Covid, crescita dei contagi a Manduria, i progressisti chiedono maggiore tutela al sindaco

Salgono ancora i contagi a Manduria. Dalla pagina Facebook “Manduria info emergenza virus” gestita dal comune, i manduriani attualmente positivi al virus sono 252. Dall’ultima rilevazione di due giorni prima il numero è cresciuto di14 unità, mentre quelli in attesa di tampone sono 199. In totale 451 manduriani hanno avuto contatti con il virus.

Non si conosce invece, perché non viene fornito, il dato relativo all’età media dei contagiati. Questa ondata di contagi sta preoccupando i partiti e movimenti politici del gruppo consiliare progressista, artefici di una richiesta di interventi preventivi inoltrata al sindaco Gregorio Pecoraro che tengano conto in particolare la tutela dei più giovani.

Prendendo come riferimento le misure adottate dal vicino comune di Avetrana («dove i contagiati sono un quarto di quelli manduriani», si legge), il gruppo comunale progressista si fa portavoce delle segnalazioni di tanti cittadini preoccupati di eventuali contagi all'interno dei plessi scolastici. «Sarebbe giusto e opportuno da parte dell'amministrazione scrivono i progressisti in una lettera indirizzata al sindaco e agli assessori alla Cultura e ai servizi sociali e sanità -, valutare approfonditamente tali dati anche sulla scorta di altri comuni, come quello di Avetrana e Otranto che hanno dovuto chiudere le scuole per l'esistenza di focolai tra gli studenti».



I movimenti all'opposizione, Partito democratico, Federcivica, Scelta comune e Manduria Migliore, sollecitano quindi il governo locale ad intraprendere una serie di misure a difesa della salute pubblica. Si propone quindi la misurazione della temperatura all'ingresso di scuola e la sanificazione delle strade cittadine almeno attorno ai plessi scolastici. Il gruppo invita infine il sindaco a fornire il dato sui numeri dei contagli di studenti e dei plessi interessati «per scongiurare situazioni pregiudizievoli di ogni forma di profilassi e di comportamento rispettoso delle misure di contrasto alla diffusione del virus».