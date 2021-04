Il sindaco di Avetrana positivo al Covid, chiuso il municipio per tre giorni

Il sindaco di Avetrana, Antonio Minò, è risultato positivo al Coronavirus. Il primo cittadino questa mattina aveva accusato del malessere così si è sottoposto al tampone rapido che ha dato la positività all’infezione Sars Cov-2.

Prima del test il sindaco era stato sul comune dove avrebbe sostato in diversi uffici. Per questo, in via precauzionale, il vicesindaco Alessandro Scarciglia ha firmato un’ordinanza urgente disponendo la chiusura di tutti gli uffici municipali per tre giorni. Così il numero due della giunta motiva la chiusura del municipio. «Constato – si legge nell’ordinanza - che in data odierna è stata comunicata dalle competenti autorità la positività di un membro della Giunta Comunale».

Scarciglia ha fatto sapere che al rientro dei dipendenti sarà richiesto loro l’esito del tampone.

La notizia si è diffusa rapidamente nel comune dove da giorni imperversa un’accesa polemica tra l’amministrazione e i consiglieri di opposizione che imputano al sindaco uno scarso interesse per l’incolumità della cittadinanza. Avetrana sta registrando un picco di contagi mai raggiunto prima. Dall’ultimo report che risale al 9 aprile, gli avetranesi positivi sono 65 e 53 in attesa di tampone posti in isolamento domiciliare fiduciario.

Ora si attendono i provvedimenti di quarantena che il Dipartimento disporrà a tutti i contatti diretti del sindaco.

