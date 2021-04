Boom di nuovi contagi in provincia di Taranto. Il bollettino epidemiologico della Regione Puglia assegna all’area ionica un quarto di tutti i nuovi casi registrati in Puglia nelle ultime 24 ore.

Il territorio tarantino ha raggiunto così il nuovo record di 574 nuovi positivi. In tutta la regione se ne contano 2.124. I decessi in Puglia sono stati 23, quasi la metà, 10, nel tarantino.

Sempre preoccupante anche la situazione dei ricoveri. In tutti i reparti Covid ella Asl ionica i posti letto occupati oggi sono 396. Il Marianna Giannuzzi di Manduria ne ospita 66 in tutto, 59 nelle sezioni di medicina e 7 in rianimazione.

A Manduria la diffusione del virus non si arresta e comincia (finalmente) a preoccupare anche l’ente comunale. Questa mattina un’auto della polizia locale munita di impianto di diffusione sonora ha fatto il giro per le vie della città raccomandando il rispetto delle norme sul distanziamento invitando ad uscire da cosa sono in caso di reale necessità.

Ecco l’appello dell’amministrazione comunale

«Nel rispetto dell’ordinanza sanitaria Covid19, si invitano tutti i cittadini ad evitare ogni spostamento, salvo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità. Sono vietati gli assembramenti su tutto il territorio comunale, comprese le marine e le spiagge».

Alla data dell’altro ieri i manduriani positivi al Covid erano 241 e 181 quelli in isolamento domiciliare in attesa di tampone.