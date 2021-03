Campomarino, fanghi di dragaggio sversati in battigia, il comune sequestra il cantiere

Pandemia e economia Casartigiani: «dopo Pasqua non accetteremo ulteriori restrizioni»

Nuovo incontro tra il Presidente della Regione Michele Emiliano e il partenariato socioeconomico per aggiornare le parti sociali in merito ai provvedimenti che verranno adottati per contenere la crescita dei contagi nelle prossime settimane. Soprattutto in vista del weekend delle