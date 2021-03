Covid, il bollettino dei contagi a Manduria, nel tarantino e in Puglia e la situazione del Giannuzzi

Crescono ancora i manduriani contagiati e quelli in isolamento in attesa di tampone. Secondo l’ultimo report diffuso dal Comune di Manduria, alla data del 21 marzo i residenti positivi al tampone erano 157 (18 in più rispetto al precedente dato) mentre i sospetti positivi che attendono il test in isolamento sono 241, dodici in più del precedente.

Forte anche la pressione sui reparti e nel pronto soccorso dell’ospedale Marianna Giannuzzi che ieri ospitava in tutto 77 persone Covid positive così distribuite: 61 nelle divisioni di medicina e chirurgia, 9 nell’osservazione breve del pronto soccorso e 7 in rianimazione che ha dovuto aggiungere due posti in più rispetto alla sua omologazione.



La curva dei contagi non accenna a scendere in tutta la provincia di Taranto che anche ieri registrava il numero più alto di nuovi positivi in Puglia nel rapporto contagiati-residenti. Seconda invece, dopo Bari, come numeri assoluti.



Nelle ultime 24 ore nel tarantino ci sono stati 354 tamponi positivi e 6 decessi. In tutta la regione i nuovi contagi sono stati 1.664.

Così nelle altre province: 683 in provincia di Bari, 69 in provincia di Brindisi, 143 nella provincia Bat, 204 in provincia di Foggia, 239 in provincia di Lecce, 5 casi di residenti fuori regione, 12 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 46 decessi: 22 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 4 in provincia BAT, 8 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto.