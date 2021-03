Proseguono a Manduria le vaccinazioni agli ultra ottantenni

Proseguono regolarmente a Manduria le vaccinazioni per gli ultra ottantenni presso la palestra della scuola media Marugj. Sia pur con un leggero ritardo dovuto all'attesa che arrivassero le dosi, stamattina è cominciata anche la somministrazione della seconda dose per coloro che, un mese fa, avevano ricevuto la prima.

Quindi complessivamente da oggi e per i prossimi giorni si effettueranno 120 somministrazioni, 60 per chi fa la prima dose e 60 per chi fa la seconda. Finora si è proceduto ad un ritmo di 60 vaccinazioni al giorno a cominciare dal 22 del mese scorso.

Si ringrazia tutto il personale sanitario e l'associazione di volontariato Manduria Angels che sta controllando gli accessi e garantendo la sicurezza.

(A cura dello staff del sindaco Gregorio Pecoraro)