Covid, si abbassa l’età media, ieri un 28enne in rianimazione

Mentre il sindaco Gregorio Pecoraro continua a nascondere i dati aggiornati sull’andamento della pandemia a Manduria (gli ultimi tre bollettini inviati dalla Prefettura per comunicarli alla popolazione li tiene nel cassetto), l’età media dei contagiati si abbassa. E ieri nella rianimazione dell’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria ha fatto ingresso il paziente più giovane da quando è iniziata l’emergenza: appena 28 anni. Il giovane manduriano era ricoverato nel reparto Covid ma le sue condizioni sono peggiorate costringendo i sanitari a trasferirlo nella terapia intensiva. Tra i pazienti in cura al Giannuzzi ci sono anche diversi quarantenni e cinquantenni.



Ieri l’ospedale Messapico aveva tutti i posti disponibili occupati, compresi i letti aggiuntivi lasciati di riserva per le emergenze. Nel pomeriggio ospitava in tutto 66 pazienti, 5 dei quali in rianimazione. In tutta la provincia i Covid positivi con sintomi erano 344, di cui 22 in gravi condizioni in trattamento intensivo.



Nelle ultime 24 ore in Puglia ci sono stati 1.743 nuovi positivi. Nella provincia di Taranto se ne contano 355, sempre secondi dopo Bari per numeri assolti e primi in Puglia nel rapporto positivi-abitanti. I decessi in Puglia ieri sono stati 34, cinque dei quali nell’area ionica. Sia nel tarantino che in Puglia dati in crescita tutt’altro che con «andamento lento» come Pecoraro ha definito il trend dei contagi in città il cui numero è noto solo a lui e al suo staff.