Assemblea in comune alla vigilia del lockdown, Sammarco: "il peggior cattivo esempio"

«Ancora una volta l'amministrazione dimostra di voler dare l'esempio negativo sulla lotta contro la pandemia». Ad accorgersene questa volta è l’avvocato Domenico Sammarco, consigliere comunale di minoranza, commentando l’iniziativa che si è tenuta ieri nel comune di Manduria inserita nel programma «La settimana delle donne». Una affollata riunione, trasmessa anche in diretta streaming sui canali social dell’emittente ufficiale del comune di Manduria, con relatori, quasi tutte donne, sedute gomito a gomito ai tavoli privi di separatore come prevede la legge e la logica. L’ennesimo esempio di come l’amministrazione comunale se ne infischi delle regole e delle misure a difesa del contagio. Con relatrici completamente senza mascherina o con il naso scoperto che si parlano addosso e in un caso anche con colpi di tosse rigorosamente sulla mano e non sul gomito come raccomandano le buone regole.

Tutto questo dopo le 18 quando nelle due province di Taranto e Bari scattava il «coprifuoco» e alla vigilia del lockdown di oggi che vieta persino la riunione di parenti in casa. Tutto questo sotto gli occhi e il controllo del sindaco Gregorio Pecoraro che ha presieduto l’assemblea.

«Non solo fa un'ordinanza meno restrittiva di quella regionale (vietata dalla legge) – fa notare il capogruppo dei Progressisti - ma in spregio a ogni normativa sulle restrizioni, ieri pomeriggio, nella sala consiliare, un lodevole evento diventa occasione di assembramento e di agevolazione della trasmissione del maledetto virus! Credo che si sia oltrepassato il segno – insiste Sammarco - e occorre che il Prefetto sia informato e prenda seri provvedimenti contro chi, anziché dare il buon esempio, è egli stesso cattivo esempio».