Cani abbandonati tra i rifiuti, l'orrore segnalato dagli animalisti dell'Anta

Sono stati gli attivisti dell’associazione Anta Onlus di Sava i primi a rispondere alla chiamata dei proprietari di un terreno situato nei pressi della Bradanico-Salentina in un tratto tra i territori di Manduria e Sava. Purtroppo, però, per i due cani di piccola taglia, per i quali era stata richiesta la presenza degli animalisti, non c’era più niente da fare.

«Di fronte a noi una scena orribile», scrivono gli attivisti su Facebook dove hanno pubblicato la foto e la descrizione del ritrovamento.

«Un secchio con all'interno due cani di piccola taglia, messi ad incastro, uno con la testa in su ed uno con la testa in giù, tra i rifiuti».

I volontari Anta onlus hanno effettuato il controllo del microchip che era assente su entrambi gli animali. Sul posto sono intervenuti tempestivamente anche gli agenti della polizia locale di Sava.