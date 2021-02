Da lunedì parte la campagna vaccinale anti-Covi per 2267 ultraottantenni manduriani

Da lunedì prossimo i manduriani ultraottantenni che su base volontaria chiederanno di vaccinarsi contro il coronavirus dovranno recarsi, secondo la data della prenotazione, nella palestra della scuola G.L.Marugj in via Primo Maggio a Manduria. Gli aventi diritto a questa prima fase della campagna profilattica che risiedono nella città Messapica sono in tutto 2.267. Gli ultranovantenni sono 305 mentre i centenari ed oltre soltanto 6.

La sede vaccinale di Manduria servirà anche l’utenza di altri comuni secondo l’agenda gestita a livello centrale sulla base delle prenotazioni avute. Dopo tre settimane dalla prima inoculazione i vaccinati dovranno ripresentarsi per la seconda dose.

Questa la situazione dei contagi. Ieri in Puglia si sono registrati 883 nuovi casi di positività al coronavirus, 197 nella provincia di Taranto. I decessi nella regione sono stati 17, due nel tarantino.

Dal bollettino della Asl di ieri si apprende che i ricoverati Covid in tutta la provincia erano 317. Al Marianna Giannuzzi di Manduria erano occupati 51 posti, tre dei quali gravi in rianimazione.