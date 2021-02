Il sindaco continua a nascondere i dati sul Covid a Manduria

Per la seconda volta in sette giorni il sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro, non rende noti i dati sulla diffusione del coronavirus a Manduria che la Prefettura regolarmente trasmette a tutti i sindaci che hanno il compito e il dovere di informare la cittadinanza.

L’ultimo dato fornito dal primo cittadino risale al 9 febbraio quando i manduriani contagiati risultavano essere, secondo la Prefettura 100, secondo i suoi calcoli 87.

Quale sia la situazione attuale non è dato sapere perché l’informazione si ferma negli uffici del sindaco e di pochi fortunati del suo staff.

A lamentarsi di questa assurda censura siamo rimasti solo noi de La Voce di Manduria e i nostri lettori che in privato ci chiedono di sollecitare le istituzioni a rendere pubblico lo stato di salute della comunità. Eppure i bollettini quotidiani della Regione Puglia e della Asl che monitorano costantemente la situazione pandemica su tutto il territorio dovrebbero insegnare qualcosa al sindaco Pecoraro che con la libera circolazione dell’informazione ha già dimostrato di avere cattivi rapporti.

Assolvono bene il loro compito, invece, Regione e Asl che ci aggiornano quotidianamente sulla situazione in Puglia e nel tarantino.

Nelle ultime 24 ore si sono stati registrati in Puglia 694 nuovi casi positivi, 179 in provincia di Taranto. I decessi per Covid nella regione sono stati 34, tre nel tarantino.

La situazione dei posti letto

Ieri nei reparti Covid della provincia ionica c’erano 319 pazienti con sintomi da contagio virale, 18 dei quali ricoverati in rianimazione. L’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria ospitava 52 pazienti, due dei quali in gravi condizioni nella terapia intensiva.