Asl e Regione Puglia diffondono i dati sulla diffusione del virus, Manduria li nasconde

Mentre il sindaco di Manduria continua a tenere nel cassetto i dati sulla diffusione del virus a Manduria che la Prefettura ha inviato ieri a tutti i comuni della provincia, il bollettino epidemiologico regionale ha diffuso l’aggiornamento dei contagi in Puglia.

In tutta la regione i nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono 1248. La provincia di Taranto, sempre prima in Puglia nel rapporto positivi-popolazione, ha registrato 304 casi di nuova positività al Covid-19. Sempre nelle ultime 24 ore, i decessi in tutta la regione sono stati 33, 6 dei quali nel tarantino.

Il bollettino quotidiano della Asl offre invece questo quadro sul livello di ospedalizzazione dei malati Covid. In tutto il territorio della Asl di Taranto i ricoveri sono 325, 119 dei quali in rianimazione.

Il Marianna Giannuzzi di Manduria ospita 54 persone positive con sintomi, 4 dei quali gravi in terapia intensiva.