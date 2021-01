L’orrore sul gatto che era scomparso

Non ci sono parole per descrivere l’atrocità di quanto ha scoperto il proprietario di un gatto che si era allontanato da casa. Da quattro giorni l’intera famiglia era in cerca del suo felino domestico la cui foto, con l’appello, erano stati anche pubblicati sulla pagina Facebook de La Voce di Manduria. Ieri mattina la terribile scoperta. L’animale si trovava in una busta di plastica in uno stato che si fa fatica a raccontare: il corpo si presentava come se fosse stato calato nell’acqua bollente o che gli era stata gettata addosso. «Forse uno stupido quanto crudele gioco, oppure un rito partorito dalla mente di persone che non sono normali», è il commento del proprietario che con profondo dolore ha sepolto quello che restava del suo gatto. Lo ha riconosciuto dal pelo che si era staccato come un vestito e si trovava vicino alla busta già fiutata da alcuni cani randagi.

Ad indicargli il posto, non lontano da dove abita, è stata una donna che aveva letto l’annuncio su Facebook e che girava anche lei da quelle parti in cerca del suo cane scomparso.

«Potrebbe anche non essere il nostro gatto, da quello che resta non è facile capirlo con certezza, ma ciò non toglie la necessità di denunciare un atto così barbaro, sperando che chiunque sia stato si renda conto di quello che ha fatto e che nel timore di essere scoperto potrebbe smettere queste atrocità», commenta ancora l’uomo nella speranza di un ritorno del suo amato gatto che da quando lo aveva trovato per strada in condizioni disperate non si era mai allontanato da casa.

Spesso i gatti si allontanano per fare ritorno anche dopo diversi giorni. È la loro natura. Non è normale, comunque, l’aumento di scomparse in quest’ultimo periodo con le bacheche dei social piene di foto di gatti e cani misteriosamente spariti nel nulla.