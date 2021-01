Chiude una scuola per Covid ma apre il mercato

Un caso di contagio alla Borsellino costringe la chiusura del plesso mentre la giunta riapre il mercatino dell’antiquariato. Tutto questo mentre si attesta sui 273 casi il numero dei manduriani attualmente positivi al coronavirus. Il preoccupante dato reso noto dal sindaco di Manduria, è riferito al 12 gennaio e conferma quello relativo a due giorni precedenti. Alto anche il numero di sintomatici ospedalizzati: alla stessa date del 12 gennaio i manduriani ricoverati nei vari reparti Covid della Asl erano 79. Quaranta, infine i cittadini in stato di sorveglianza e isolamento fiduciario.

Ieri ci sono stati due decessi di pazienti ricoverati all’ospedale Giannuzzi che ospitava in tutto 50 persone con sintomi da infezione pandemica, 46 nei reparti di medicina e 4 nella rianimazione.



Il virus nella scuola dell’infanzia Borsellino

La diffusione del virus nella città Messapica non risparmia le scuole. Ieri la dirigente scolastica Luisa Damato ha disposto la chiusura del plesso della scuola dell’infanzia “Borsellino” per la presenza di un caso accertato di contagio. «In via precauzionale, nelle more delle determinazioni del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Taranto – scrive al dirigente in una circolare – si dispone la sospensione delle attività in presenza per tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia “Borsellino”, dalla giornata di domani 15 gennaio 2021 (oggi per ci legge, Ndr), fino alla data di rientro in presenza che sarà stabilita dal Dipartimento». La comunicazione è stata indirizzata alle famiglie e al sindaco di Manduria che come è prassi non ha ritenuto necessario dare notizia alla popolazione.



E il mercatino dell’antiquariato riapre

«Considerando che il periodo di emergenza sanitaria da Covid 19 ha determinato l’arresto di una serie di attività commerciali tra cui anche quelle tradizionali che caratterizzano alcuni momenti delle domeniche invernali in Manduria», recita testuale la delibera pubblicata ieri, la giunta comunale presieduta dal sindaco Gregorio Pecoraro ha disposto la riapertura del mercatino dell’antiquariato che si terrà lungo il corso XX Settembre ogni quarta domenica del mese. «Dato atto che il predetto mercatino dell’antiquariato e dell’usato risulta essere una manifestazione caratteristica da tempo ripetuta e momento di promozione del territorio – si spiega nella delibera – e rilevato che la manifestazione mercatale, per come strutturata, è compatibile con le disposizioni in materia di distanziamento sociale governative e regionali».