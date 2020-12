Una buona notizia dall’inchiesta per maltrattamento nel maneggio: le due pony sono state adottate

Susanna e Pallina, i due pony salvati dal maneggio «Corte ei Vescovi» di Manduria finito un anno fa sotto inchiesta per la morte di Nerone, uno dei cavalli custoditi nelle stalle, sono state finalmente adottate. Ne danno notizia gli attivisti, della Italian Horse Protection, l’associazione animalista a cui il tribunale di Taranto diede in custodia gli equini superstiti. Nerone, invece, un murgese ospite della struttura finita sotto sequestro, morì di stenti e per le privazioni cui, secondo gli animalisti, sarebbe stato sottoposto.

«Oggi vi comunichiamo una bella notizia», scrivono gli attivisti della IHP -, per due dei cinque animali sequestrati ormai più di un anno fa, Susanna e Pallina, le due pony, sono state adottate da una splendida famiglia nel Sud Italia. Adesso – fanno sapere - vivono in un ampio pascolo in compagnia di Cherie, la cavalla di casa che le ha accolte subito con curiosità e felicità per questa inaspettata compagnia».

L’inchiesta per maltrattamento che vede per ora un indagato (il gestore del maneggio), non si è ancora conclusa. «La Procura presso cui è aperto il fascicolo per maltrattamento non ci corrisponde alcun mantenimento e alcun rimborso delle spese», fanno sapere gli animalisti che chiedono un sostegno economico.