La proposta: «Rendere pubblici i nomi dei contagiati dal Covid»

Rendere pubblici i nomi dei contagiati dal Covid. Ad aprire per primo l’interessante dibattito è stato l’ex sindaco di Manduria, Roberto Massafra. Il medico ha dato così il via alla discussione commentando su Facebook la nostra notizia di ieri in cui si dà conto di una estrema confusione nel sistema di tracciamento dei contagi che a Manduria, come altrove, sta generando estrema confusione con ritardi delle risposte al test, alcuni casi di smarrimento e incongruenza nei numeri tra contagiati e conviventi in isolamento. (Ecco la notizia)

«L’unico modo per salvaguardare l’interesse pubblico sarebbe quello di rendere pubblico il nome dei positivi», afferma senza mezzi termini il dottor Massafra dando così il via ad una serie di reazioni assolutamente favorevoli.

In effetti non sono poche le persone contagiate, anche manduriane che si sono dichiarate apertamente come tali non nascondendo il proprio stato patologico a tutela della salute altrui.

Interessante anche il parere espresso da un’altra lettrice, Mariella Franco, che a margine della proposta del medico scrive: «Se tutti avessimo il dovere civico di comunicare una nostra eventuale positività, riceveremmo solo auguri di buona guarigione; la “caccia al positivo" – prosegue - si scatena quando si cerca di insabbiare il tutto non capendo il perché e la paura prende il sopravvento e si scatena la curiosità morbosa; quindi con molta tranquillità – conclude il post - diciamolo per noi e per gli altri e cerchiamo di essere super responsabili rispettando le regole».