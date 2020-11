​Marine di Manduria: ecco il chiarimento sul caos rifiuti

Dopo le innumerevoli segnalazioni su un malfunzionamento del servizio “porta a porta” e sui rifiuti in strada nelle marine di Manduria, arriva il chiarimento dell’assessore all’urbanistica e all’ambiente Ketty Perrone, che conferma che il servizio è attivo già da ottobre 2020: è quindi vietato sia il deposito dei rifiuti su strada che l’utilizzo dei sacchi neri per la raccolta dei rifiuti. Molti cittadini residenti nelle marine avevano lamentato il funzionamento parziale del “porta a porta”, tanto da essere stati “costretti” al deposito in strada con le stesse modalità espressamente vietate nella nota dell’assessore.



Secondo alcune segnalazioni, fu la stessa Igeco in tempi non sospetti ad indicare ai cittadini delle marine di conferire i rifiuti lungo le strade principali (interessate dalla raccolta giornaliera) e non presso le abitazioni, omettendo la comunicazione della ripresa del servizio “porta a porta” a ottobre 2020, come riportato dalla nota dell’assessore Perrone.

Inoltre, nella stessa comunicazione si rende noto che chiunque non fosse già raggiunto dal servizio di raccolta “porta a porta”, potrà rivolgersi al numero verde Igeco 800201816 per richiederne l’attivazione.

La stessa Igeco sta integrando le proprie comunicazioni a riguardo con la pubblicazione di nuovo materiale grafico sulla pagina Facebook “Manduria per l’ambiente”.

Gianpiero D’amicis