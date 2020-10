Giannuzzi Covid? Avetrana dice No, Lizzano e Torricella Sì, Pecoraro e gli altri: parliamone

La conversione di alcuni reparti dell’ospedale Marianna Giannuzzi in unità covid è una questione che abbraccia tutti i comuni vicini a Manduria. Ad oggi, nessuno dei sindaci interessati dalla vicenda si è deliberatamente opposto a questa eventualità, ad eccezione del sindaco di Avetrana, Minò. E se il sindaco di Lizzano D’Oria è invece apertamente favorevole alla conversione, gli altri attendono la riunione prevista per lunedì alle 16 per raggiungere una posizione condivisa, rivendicando un coinvolgimento ad Asl e Regione.

Sul piatto della bilancia c’è la riduzione dell’offerta ospedaliera (già precaria) di questo versante, il coinvolgimento attivo delle comunità nell’operazione e l’opportunità potenziale di trasformare la crisi in opportunità, sfruttando la conversione e le risorse destinate all’emergenza come base di partenza per il rilancio della struttura ad emergenza terminata.

Le paure dei cittadini

Intanto i cittadini di Manduria e dintorni chiedono chiarezza: il covid fa paura a tutti, ma l’eventualità di una ulteriore riduzione dei servizi sanitari è pensiero sempre più costante e condiviso. Molti si chiedono anche se il “sacrificio” del nosocomio manduriano sia l’unica opzione percorribile in questo versante. A questo si aggiunge il dubbio sull’effettiva idoneità della struttura e dei singoli reparti interessati al processo di trasformazione. Tiene banco anche la questione dei ricoveri per gli altri malati, considerata la posizione geografia delle altre strutture ospedaliere eventualmente disponibili.

Il sindaco di Avetrana si oppone e tira in ballo la Asl. Indetta assemblea dei sindaci lunedì alle 16

Il sindaco di Avetrana Antonio Minò non ha nascosto la sua contrarietà alla conversione dell’ospedale e ha subito chiesto chiarimenti alla Asl. Tra gli altri sindaci del versante, si cerca una mediazione, rivendicando un ruolo attivo in una scelta di portata obiettivamente considerevole: “È assolutamente necessario discutere con i colleghi per raggiungere una posizione condivisa” dice il sindaco di Maruggio Alfredo Longo “ovviamente chiederemo un coinvolgimento sia alla Asl che alla Regione”. Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco di Sava Dario Iaia: “Anche in un periodo di emergenza quale è questo – sostiene Iaia - ogni iniziativa deve essere concordata con le comunità per evitare forme di protesta che non servono a nessuno”.

Ci si chiede poi se davvero il nosocomio manduriano sia la struttura del versante orientale più adatta per rispondere in maniera efficace all’emergenza.

“Sarei d’accordo sulla conversione, ma solo qualora fosse realmente l’unica strada percorribile” sostiene a questo proposito il sindaco di Fragagnano Giuseppe Fischetti. “Se l’ospedale manduriano risultasse davvero la struttura più adatta alla trasformazione ovviamente nessuno si opporrebbe. Se però così non fosse, si appesantirebbe ancora di più la già precaria situazione sanitaria del versante orientale a danno dei cittadini”.

Il sindaco di Lizzano: “Sì alla conversione”

Nettamente favorevole alla conversione il sindaco di Lizzano Antonietta D’Oria, che ritiene anzi quasi un’interferenza la riunione dei sindaci. Sulla conversione del Giannuzzi in Covid Hospital non ha dubbi: “Si tratta di una struttura già obsoleta e periferica. Vista la situazione in cui versa il Moscati di Taranto, è giusto che i reparti di Manduria vengano convertiti in unità covid. Condivido la presenza di una regia superiore che si assuma la responsabilità di queste scelte” sostiene la sindaca, che poi conclude: “I miei colleghi ed io dovremmo ovviamente essere messi al corrente di tutto, ma bloccare il processo decisionale in questa situazione di emergenza non lo troverei opportuno”.

Anche il sindaco di Torricella Michele Schifone è vicino all’ipotesi dell'ospedale Covid. “Ogni idea personale – dice - lascia il tempo che trova, è giusto raggiungere una posizione condivisa con i colleghi”. Il primo cittadino torricellese poi si affida alle competenze della Asl e continua: “Va bene essere messi al corrente della situazione, ma la scelta sulla conversione del Giannuzzi non può che spettare per competenze specifiche agli enti e le istituzioni che in questo momento hanno il polso della situazione”.

Nessuna posizione ufficiale per il sindaco di Manduria

Ci si aspettava una presa di posizione del sindaco Pecoraro già in questa fase. L’orientamento sembra quello di attendere la riunione di lunedì. I cittadini manduriani attendono con ansia.

Gianpiero D’amicis