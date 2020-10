Covid, a Manduria 6 in quarantena. Avetrana e Fragagnano unici comuni free

La provincia di Taranto ha superato il tetto dei mille contagi da coronavirus dall’inizio dell’emergenza. Attualmente l’intera provincia ionica è toccata dal virus. Gli unici comuni del tutto indenni al momento sono Avetrana e Fragagnano.

Lo si rileva dalla mappa del dipartimento epidemiologico della Regione Puglia che assegna un colore ai diversi territorio comunali in base al numero di positivi o in isolamento fiduciario.

Nel comune di Manduria, alla data del 18 ottobre non c’era nessun positivo mentre le persone ancora in isolamento (perché in contatto con positivi o loro stessi contagiati e non ancora guariti), erano 6.