​Controlli della polizia per la movida sicura nelle marine

Il personale del Commissariato di Manduria della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura coadiuvati da un equipaggio del Reparto Cinofili di Brindisi e dagli agenti della Polizia Locale di Manduria ha proceduto a numerosi controlli nella zona della costiera di San Pietro in Bevagna.



Cinque i posti di controllo effettuati lungo la litoranea salentina. Particolare attenzione al corretto uso del casco per i conducenti dei ciclomotori che affollano nel periodo estivo la zona. Elevate numerosissime sanzioni al codice della strada e sequestrati diversi scooter per l’assenza della prevista polizza assicurativa.

Controllati bar, ristoranti ed esercizi commerciali per la verifica delle norme sull’uso, la conservazione e la somministrazione di alimenti e bevande.

Particolare attenzione è stata anche rivolta del rispetto delle vigenti normative di distanziamento sociale “anti-Covid” sia nei locali della “movida” che sulle spiagge particolarmente affollate nella notte di San Lorenzo .

Controllati anche alcuni venditori ambulanti, tra questi, uno che vendeva frutta e verdura è risultato privo delle previste autorizzazioni ed è stato pertanto sanzionato. La merce posta in vendita, per circa un quintale, esposta sulla pubblica via e priva dei documenti di tracciabilità e provenienza è stata posta sotto sequestro.

All’ambulante, un 47enne del posto, sono state elevate sanzioni amministrative per un ammontare di 3.500 euro.