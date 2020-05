​“Il mercato settimanale si farà sulla strada Manduria - Uggiano”

Il mercato settimanale si farà lungo la strada comunale Manduria-Uggiano che sarà momentaneamente chiusa al transito. Mancano ancora da risolvere alcuni aspetti tecnici, come i percorsi alternativi per i pullman e i mezzi del servizio pubblico, e poi si dovrebbe partire già da martedì 9 giugno. La decisione del nuovo sito alternativo a quello sul Viale Aldo Moro, primo dei requisiti previsti per l’applicazione delle misure di distanziamento anti Covid, è stata presa ieri mattina nel corso di una riunione indetta dai dirigenti del comune di Manduria e i rappresentanti di categoria.



I presenti all’incontro che hanno votato la proposta all’unanimità, hanno discusso anche l’altra ipotesi sul tappeto, quelle che prevedeva il sito della zona industriale. La proposta è stata poi scartata per la distanza eccessiva dal centro urbano. Altre possibilità non ce n’erano per qui si è scelto quella che è sembrata essere la più idonea per collocazione e per distanza dall’abitato. Inoltre è stato fatto notare che la pista ciclabile che percorre per intero la strada che unisce Manduria con la sua frazione, si presta bene a svolgere funzione di transito pedonale garantendo così il rispetto del distanziamento oltre che offrire funzione di decongestionamento di pubblico nello spostamento da una baracca all’altra. Per la Confcommercio era presente il presidente Dario Daggiano che ha condiviso l’opinione di tutti ritenendo il nuovo sito l’unico possibile al momento. Soddisfatto della scelta anche il presidente della sezione manduriana di Confesercenti, Ernesto Soloperto che è stato il primo a proporre la Manduria Uggiano.

Nei prossimi giorni il personale della polizia locale sarà dei sopraluoghi per accertarsi della fattibilità della scelta.