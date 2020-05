​Messa in sicurezza “Li Cicci”, al via il bando di gara

È stata bandita dal Centro unico di committenza dell’Unione dei Comuni di Montedoro la gara per i lavori di messa in sicurezza della vecchia discarica “Li Cicci” di Manduria. L’importo a base d’asta fissato è di 480.323 euro e la scadenza è fissata al 4 giugno 2020. Il progetto esecutivo prevede la copertura delle bancate di rifiuti con guaina speciale precedentemente danneggiata da un incendio e il ripristino di tutti i sistemi di scolo, raccolta percolato, impiantistica idraulica ed elettrica, recinzione quant’altro era stato precedentemente depredata per ben due volte.

Quest’opera di messa in sicurezza è la terza eseguita negli ultimi dieci anni sulla stessa ex discarica. Questi ultimi lavori messi a gara non prevedono nessun sistema di videosorveglianza. Il responsabile del procedimento è il dirigente dell’area tecnica del comune, ingegnere Claudio Ferretti.