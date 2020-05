Sorpresa: a Manduria anche i rifiuti dell’Amiu di Bari

Nel silenzio più assoluto degli uffici comunali e dei distratti esponenti dei movimenti ambientalisti manduriani, la discarica di Manduria già da gennaio scorso è diventata sito di riferimento di mezza Puglia. Ai diciassette comuni del versante orientale della provincia di Taranto ed alcuni centri del brindisino, le enormi vasche dell’impianto «Manduriambiente Spa», situato sulla via per San Cosimo alla Macchia, accolgono tutto il rifiuto biostabilizzato della Città metropolitana di Bari. All’insaputa di tutti, forse, l’Amiu Puglia Spa di Bari ha aggiudicato alla Manduriambiente il servizio di smaltimento rifiuti speciali non pericolosi prodotti dall’impianto di biostabilizzazione di Bari (codice rifiuti Cer 190501).

Con un incredibile affidamento diretto (ma permesso dalla Regione Puglia), la Manduriambiente si è aggiudicato un appalto pari a un milione e 90mila euro oltre Iva. Il criterio dell’aggiudicazione, si legge nella delibera: «minor prezzo» (In effetti Manduriambiente è stata l’unica ditta a proporre l’offerta).

Criteri di aggiudicazione a parte, l’aspetto più preoccupante per i manduriani è quello ambientale. Solo con questo appalto la discarica manduriana accoglierà, da gennaio sino a giugno (questo è il periodo dell’appalto, iniziato a gennaio e formalizzato solo qualche giorno fa con l’aggiudicazione a compensazione), una quantità di rifiuto biostabilizzato, vale a dire la parte del rifiuto solido urbano trattato e non utilizzabile né come Cdr né come terriccio, pari a circa 10.000 tonnellate. Una quantità enorme che si somma a quella che proviene dagli altri comuni (anche dall’impianto di Cavallino che raccogli e lavora la spazzatura della provincia di Lecce) che prima o poi riempiranno la capienza di Manduriambiente (che resta ancora di proprietà comunale) costringendo i manduriani a trovarsi altri siti dove smaltire i propri rifiuti a prezzi ben più alti degli attuali.