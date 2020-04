Azione Messapica dona la mascherina per bambini

La Parafarmacia Valente di Manduria comunica alle famiglie con bambini sino a 14 anni che versano in situazione economica di difficoltà che da oggi, mercoledì 29 aprile, è possibile ritirare gratuitamente, presso la propria sede in via Silvio Pellico 32 (sino ad esaurimento scorte ed uno per famiglia), la mascherina per bambini e/o un prodotto parafarmaceutico tra quelli selezionati.

Tale fornitura è gentilmente offerta dall’associazione politico-culturale "Azione Messapica" che la dottoressa Valente ringrazia per lo spirito di solidarietà dimostrato.