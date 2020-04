"Canile abusivo", il comune dispone lo sgombero e la pulizia

Il commissario straordinario del comune di Manduria, Luigi Cagnazzo, ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente che dispone lo sgombero di un presunto canile abusivo allestito in un’abitazione privata situata nel rione Sant’Antonio. Il provvedimento fa seguito ad un sopralluogo effettuato dal personale del Dipartimento di prevenzione e igiene ambienti di vita della Asl e notificato all’ente Messapica a dicembre scorso. Il rapporto protocollato in quella data al Comune rilevava «presenza all’interno del cortile dell’abitazione, delimitato da muretto con ringhiera e cancello metallico, di cani di varia taglia ed alcune cucce per il ricovero degli stessi; sul pavimento sono presenti escrementi ed urine di cani; presenza di esiti di lavaggi dei pavimenti con sversamento delle acque di colore scuro e di pelurie di animali depositate sulla pubblica via».

Pertanto il comune ordina alla proprietaria dell’abitazione «di provvedere immediatamente e comunque entro e non oltre sette giorni dalla notifica della presente, a collocare i cani in una zona confinata coperta con convogliamento delle deiezioni nella pubblica fognatura, separando le acque meteoriche dei cortili che dovranno essere convogliate sulla pubblica via».