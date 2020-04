"Pasquetta in quarantena", fotografa la tua e vinci una cesta Stella

Per quest’anno sono andati in fumo tutti i preparativi e i progetti per passare la Pasquetta fuori porta, al boschetto Cuturi o al mare con gli amici. Per una volta non ci dobbiamo preoccupare di cosa è meglio indossare, di come raggiungere la location o di sperare che non piova.

Stavolta siamo costretti a restare in casa, al massimo al balcone o in giardino, ma comunque entro il perimetro domestico; tutto ciò per far fronte all’emergenza Coronavirus.

Ma restiamo positivi! Sarà ugualmente una Pasquetta piacevole e certamente indimenticabile!

Noi de La Voce di Manduria, in collaborazione con il Caseificio Stella, abbiamo organizzato un contest fotografico intitolato “Pasquetta in Quarantena”, perché siamo curiosi di sapere come e in quale ambiente domestico passerai la Pasquetta 2020.

COME PARTECIPARE

Inviaci una foto della tua “Pasquetta in Quarantena”: in casa, sul balcone, sul terrazzo o dove hai intenzione di organizzato il pranzo, pic-nic; da sola o solo, in compagnia dei parenti o dei tuoi animali o della tivù, di un libro, di un bicchiere di vino, di un liquore, di un gioco, di un pasticcino, una scarcella, con l'uovo sodo colorato o di cioccolato. Insomma, scatena la tua fantasia.

Puoi inviarci la foto (solo una) privatamente sulla pagina Facebook de La Voce di Manduria o su whatsapp al numero 3280287894. Insieme alla foto indicare il luogo (non necessariamente Manduria), l’autore dello scatto e un numero di telefono. È possibile inviare le foto entro le ore 23:00 di lunedì 13 aprile.

COME VOTARE

Da martedì 14 fino a sabato 18 sarà possibile votare la foto più bella sull’evento Facebook che pubblicheremo sulla pagina Facebook del giornale. La foto che riceverà più like, si aggiudicherà il premio: una cesta alimentare offerta dal Caseificio Stella di Manduria. Domenica 19 aprile decreteremo pubblicamente il nome del vincitore di questa Pasquetta in quarantena. Intanto auguriamo ai nostri lettori una felice e serena Pasqua e pasquetta in casa.