Auguri Davide, la pandemia non ti deve fermare

Oggi, 10 aprile, compie 28 anni Davide De Maglie, lo sfortunato giovane manduriano che da tre anni e mezzo vive in uno stato di coma semi vegetativo assistito dalla sua famiglia qui a Manduria.

A ricordare il compleanno sono i suoi genitori Rosi e Carmine e la sorella Silvia a cui la pandemia del coronavirus ha inflitto un altro dolore: hanno dovuto sospendere il viaggio programmato a Monterrey, in Messico, dove Davide viene sottoposto periodicamente al trattamento con le cellule staminali grazie al quale sta ottenendo piccoli ma continui miglioramenti.

«Un anno che è cominciato male per il mondo intero», scrivono i genitori di Davide. «Ovviamente – proseguono - si è dovuto fermare con la terapia delle cellule staminali che per quattro volte ha fatto a Monterrey; quando sarà possibile rifarle? È un enigma! Se prima il mondo non sconfigge il Coronavirus non potremo riprendere la terapia che con tanti sacrifici stava portando miglioramenti», afferma la famiglia di Davide che conclude lo sfogo con un augurio di Buona Pasqua e un sentimento di speranza per tutti: «Andrà tutto bene».

Il 20 settembre del 2015, il giovane Davide, militare della Marina, fu vittima di un incidente con la moto e di un altrettanto terribile e mai spiegato avvenimento in sala operatoria a Taranto dove era entrato cosciente e vigile uscendo in coma da cui non si è mai ripreso.

Scorrendo sul suo profilo Facebook, fa impressione impressione leggere l’ultimo suo post scritto venti giorni prima quel terribile incidente. Ecco il testo. «Tra vent’anni non sarete delusi delle cose che avete fatto, ma da quelle che non avete fatto. Allora levate l’ancora, abbandonate i porti sicuri, catturate il vento nelle vostre vele. Esplorate. Sognate. Scoprite. Davide De Maglie».

Auguri Davide, da tutti noi.