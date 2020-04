Filotico: distanziamento sociale anche per le autovetture

Anche le autofficine si adeguano alle norme sul distanziamento sociale. La concessionaria Filotico, ad esempio, ha sospeso l’attività al pubblico ma continua a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine con un servizio, valido solo per i clienti residenti a Manduria, di presa in carico e riconsegna dell’autovettura per i mesi di aprile e maggio.

Il veicolo viene ritirato da personale della Filotico Automobili presso la residenza del cliente o presso altro indirizzo che il cliente comunicherà al momento della prenotazione, comunque sempre all’interno del territorio del Comune di Manduria. «Il cliente o suo delegato – chiarisce Filotico - nella fase di consegna e riconsegna chiavi deve essere munito di mascherina e guanti».