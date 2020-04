Buoni pasto, ci pensano mister Proloco con Barnaba il radioamatore

È partita ieri a Manduria la corsa alla compilazione dei moduli per ottenere i buoni spesa che il comune di Manduria distribuirà ai richiedenti aventi diritto. Una procedura non facile per molti perché prevede conoscenze di informatica non accessibili a tutti, soprattutto alle persone anziane che vivono sole.

Una illusione ieri l’aveva data la notizia diffusa da Teleradiomanduria che indicava gli uffici del Centro comunale per le emergenze (Coc) qual riferimento per l’assistenza e compilazione dei moduli. A quanto pare, però gli addetti al Coc non erano stato informati di tale compito rimandando indietro le persone che si recavano direttamente negli uffici alle spalle del vecchio municipio o che si mettevano in contatto telefonicamente.

Una soluzione l’ha offerta ieri mister proloco, Domenico Sammarco. Con un post pubblicato sul suo profilo Facebook, il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra, fa sapere che a partire da oggi, 2 aprile, a risolvere i problemi di chi non ha dimestichezza con computer e poste elettroniche e con l‘invio telematico delle domande, ci penserà, appunto l’associazione Proloco con i volontari della Era Radioamatori del presidente Maurizio Barnaba. Trasformando così una tragedia in una campagna elettorale che molto ricorda l’assistenzialismo cattocristiano.