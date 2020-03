"Una preghiera al giorno nelle proprie case", l'invito di don Franco

«Una preghiera al giorno nelle proprie case per tutta la settimana». E’ l’esortazione che don Franco Dinoi, arciprete e parroco della chiesa matrice di Manduria, indirizza a tutti i manduriani in questo periodo di emergenza e di privazioni per tutti.

«Oggi – ricorda il religioso - avremmo dovuto fare la processione penitenziale da Bevagna a Manduria per portare in Chiesa Madre il quadro di S. Pietro e la statua dell'Immacolata. Suggerisco a tutte le famiglie di Manduria – prosegue il messaggio di don Franco - di fare una preghiera ogni giorno nella propria casa ai Nostri Santi Protettori per tutta la settimana (come avremmo fatto se non ci fosse stata l'epidemia) chiedendo di intercedere presso il Signore perché ci liberi dall'epidemia che sta colpendo tutte le nazioni e ci faccia ritornare sereni alla normalità e nelle nostre Chiese possiamo lodarlo e ringraziarlo con cuore e vita rinnovati».