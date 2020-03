"Con la sua Torre Colimena nel cuore", il Covid a Bergamo si porta via Enzo

“Il mio papà aveva 63 anni, era molto giovanile e solare. Gli piaceva un sacco venire al Torre Colimena, per lui quella casetta che aveva nel paese era la sua casa e voleva invecchiare lì perché era innamorato di quella sua terra”. Marialetizia é la figlia di Vincenzo (detto Enzo) Sanzonetti, nonni di Avetrana, nato e cresciuto a Milano, ma che portava Torre Colimena nel cuore.

É morto purtroppo a Bergamo nella giornata di ieri, in ospedale, a causa del virus maledetto. “La sua malattia e soprattutto la sua morte è stata una cosa improvvisa”, racconta ancora la figlia. “Ha avuto la febbre alta per una settimana, ma niente tosse. Dopo gli è venuta la tosse e il dottore gli ha dato l’antibiotico ma la situazione è peggiorata ed è stato ricoverato. Non si è più ripreso...”.

In una città come quella di Bergamo, piena di morti e bare, in una situazione che forse ha varcato ogni limite immaginabile, anche la storia di Enzo entra dentro come una lama appuntita, che non riesci a toglierti di dosso: “Anche zia Lina, sorella della mamma del mio papà, morta un’ora prima di lui... Mio padre non aveva patologie, se non un pochino di diabete. Questo virus peggiora da un momento all’altro, qui ormai muoiono anche 80 persone al giorno e la cosa terribile è che stanno cominciando a morire anche le persone giovani”, ricorda Letizia con la voce ormai straziata da chi sa bene che non potrà mai dimenticare questo terribile periodo di vita. “Non possiamo vederlo e nemmeno fare il funerale. Il comune di Bergamo contatterà mia sorella, unica persona che potrà essere presente, perché unica non in quarantena della nostra famiglia”.

A Marialetizia, Fabiola, l’altra figlia e alla mamma Fabrizia va tutta la nostra solidarietà e le nostre condoglianze ricordando il conterraneo Enzo “che aveva a cuore la sua terra e il suo mare, che voleva ritornare alle origini dei suoi nonni e che “avrebbe fatto di tutto per aiutare affinché non venisse costruito il depuratore”, ci fa sapere la figlia.

Forse anche Enzo, alle prime avvisaglie di focolai di Covid19 avrebbe voluto fare la scelta di tornare nella sua casetta vicino al mare, per stare tranquillo, ma per un senso civico e di giustizia che gli appartenevano ha scelto di restare a Bergamo e di continuare a lavorare. Anche per questo lo dobbiamo ringraziare e fare tesoro delle sue scelte.

Monica Rossi

Pubblichiamo un pensiero che Biagio Saracino, medico di Avetrana, ha voluto dedicare all'amico scomparso.

ENZO

Vorrei dirti una parola

una cosa sola,

ma la bocca è cucita

da un groppo alla gola.

Non amici ma candidi bambini

spesso abbiam giocato nella terra e sul selciato,

protetti da sguardi felici della mamma e del papà,

di Angela e Luigi, Paolo tuo cugino come compagno.

In casa e sulla strada tra sapide folate di sì vicino mare.

Più nulla da fare: il tempo s’è fermato,

solo un saluto adesso è dovuto

e sotto questa luce bisogna ancora amare.

Biagio Saracino