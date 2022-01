Domani Tampone day, omaggio mascherine FFp2 colorate per i bambini accompagnati

E’ tutto pronto per il secondo Tampone e mascherine Day organizzato dal nostro giornale con il patrocinio morale del Comune di Manduria e con il generoso sostegno di associazioni, imprese e cittadini che hanno contribuito all’acquisto di 300 mascherine e 200 mascherine FFp2.

L’appuntamento è per domani mattina alle 9. Per essere testati e ricevere la mascherina è sufficiente presentarsi senza prenotazioni.

Una novità per domani: le mascherine FFp2 colorate per bambini che verranno accompagnati dai genitori. L’evento si terrà nel chiostro del vecchio municipio in piazza Garibaldi.