Guerra a chi sporca: gettare uno scontrino o una cicca può costare 150 euro

L’amministrazione comunale ha deciso di applicare la pena del taglione per punire chi viola le norme in materia ambientale con particolare riguardo a quelle della buona differenziazione dei rifiuti. Con un’ordinanza firmata di recente, il sindaco Gregorio Pecoraro ha stabilito modalità e applicazione delle sanzioni differenziate per gravità e tipologia della trasgressione. Differenziare male e reiterare la trasgressione può costare 500 euro e diventa sanzionabile anche gettare un mozzicone o uno scontrino per terra con pene sino a 300 euro.

Ecco di seguito la specifica delle trasgressioni e le relative ammende.

I contenitori dei rifiuti esposti in violazione delle modalità, tipologia di utenza e calendario stabilito dalla corretta procedura di raccolta “porta a porta” (cosiddetta spazzatura non conforme), non verranno prelevati e svuotati e i trasgressori che comunque hanno l’obbligo della rimozione immediata dalla strada, saranno individuati dagli addetti alla raccolta (lavoratori Gialplast) e conseguentemente, verrà applicata la sanzione amministrativa: da 50 a 300 euro per le utenze domestiche; da 100 a 500 euro per le utenze non domestiche mirate. (il massimo della sanzione verrà applicato al terzo accertamento nello stesso mese).

Nel caso di inottemperanza all’obbligo di rimozione dei rifiuti dal suolo pubblico, gli stessi verranno prelevati dal gestore del servizio con spese a carico degli inadempienti.

Pene severe anche per i fumatori e per chiunque sporca i luoghi pubblici. Chi getta mozziconi o prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi (quindi anche nelle fogne) incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria da 60 a 300 euro;

Chi getta rifiuti di piccolissime dimensioni, quali scontrini, fazzoletti di carta, pacchetti di sigarette vuoti, depliants pubblicitari, gomme da masticare ed altro sul suolo, nelle acque e nelle caditorie delle fogne incorre nella multa da 30,00 a 150 euro.

Le aree di uso comune dei fabbricati e le aree scoperte private (piazzali condominiali ad esempio ma anche suoli), devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari che devono conservarle libere da rifiuti o materiali di scarto anche se abbandonati da altri. I titolari di queste aree sono tenuti ad attrezzare le stesse con idonee opere (recinzioni) al fine di impedire l’accesso ad estranei per l’abbandono di rifiuti, fatte salve le autorizzazioni o titoli edilizi occorrenti.