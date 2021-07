Sgarbi a Campomarino e questa sera "A cena con", ospite di Bruno Vespa per il suo ultimo libro

Meteo Un temporale impressionante: la nube temporalesca che ha scaricato su Botrugno pioggia e vento

In gergo meteorologico si chiamano shelf cloud, o anche nuvole a mensola, e rappresentano la punta avanzata di un temporale in avvicinamento, indubbiamente un momento di incontro affascinante fra l’uomo e la potenza della natura. E in alcuni casi sono davvero impressionanti,