La scarsa informazione sui contagi dà forza a chi non crede al pericolo mentre il sindaco tace

L’«efficientissima» pagina Facebook «Manduria info emergenza virus» gestita dallo staff del sindaco Gregorio Pecoraro e nata con il proposito di aggiornare i cittadini sulla diffusione del coronavirus in città, si è inceppata.

Già carente di informazioni quando funzionava, la macchina guidata personalmente dall'assessora Fabiana Rossetti si è fermata al 5 aprile nascondendo i risultati sui contagi che la Prefettura e la Asl hanno trasmesso ai sindaci del territorio per informare la popolazione così come avviene in altre realtà della nostra provincia (vedi Sava o Taranto che oltre ai numeri diffondono anche l’età media dei contagiati).

Come abbiamo più volte sostenuto, questa mancanza di informazione fa dimenticare il problema e tende a dare forza a quella pericolosa frangia di negazionisti che anche a Manduria bombardano i social con cattiva informazione.

Tra questi, anche personaggi molto noti tra i giovani manduriani, e non solo, che hanno fatto parte e ne fanno ancora fino a prova contraria, del famoso «gruppo cultura» del movimento del sindaco Pecoraro il quale farebbe bene a dissociarsi prendendo le distanze da concetti come questo che compare sulla pagina Facebook del componente del suo gruppo: «Credo che questi vaccini siano ottimi per essere ficcati su per il culo a tutti questi cialtroni criminali che vogliono espropriarci della libertà. Senza esclusione o discriminazione di marche».

Nazareno Dinoi