La facciata verde del vecchio municipio per l'iniziativa "Accendiamo le luci sulle malattie rare"

Questa sera la facciata dell’ex municipio di Manduria è stata colorata di verde grazie alle luci di potenti fari allestiti dall’amministrazione comunale.

L’iniziatica promossa dalla “Federazione Italiana Uniamo” con la collaborazione di Telethon, serve a ricordare la giornata delle malattie rare fissata per il 28 febbraio e intitolata "Accendiamo le luci sulle malattie rare" a cui la città Messapica ha aderito.

La simbolica manifestazione che si tiene in contemporanea in tutta Italia, ha l'obiettivo di sensibilizzare la comunità su un tema tanto delicato quanto diffuso.

La proposta di partecipare all’evento nazionale era partita dalla manduriana Maria Grazia Cascarano, referente Telethon per le province di Taranto e Brindisi che ha sensibilizzato anche i comuni di Maruggio, Avetrana, Sava, Torricella, Lizzano e Taranto.