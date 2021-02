Sondaggio: streaming Si o No, più trasparenza nella politica

Emergenza fa rima con trasparenza. Il nostro giornale chiede quindi all’amministrazione del sindaco Gregorio Pecoraro che le restrizioni dovute all’attuale emergenza sanitaria non comprimano i diritti dei cittadini manduriani di poter seguire e partecipare alle attività istituzionali. (CLICCA QUI PER VOTARE)

Per questo il nostro giornale ha dato disponibilità di trasmettere gratuitamente le dirette streaming delle sedute delle commissioni consiliari che per legge devono essere pubbliche e a porte aperte tranne nei casi previsti per i quali deve essere garantita la riservatezza. Purtroppo questo servizio è stato rifiutato dal presidente del Consiglio Gregorio Dinoi e dai presidenti delle stesse commissioni, Michele Matino (Verdi), Giovanni De Pasquale (M5S), Fabrizio Mastrovito (Lista Pecoraro), Agostino Capogrosso (Lista Pecoraro) e Vito Perrucci (M5S). (CLICCA QUI PER VOTARE)

Noi intendiamo portare avanti questa battaglia di trasparenza e di democrazia perché riteniamo sia un diritto di ogni cittadino essere partecipe dell’attività amministrativa dei consiglieri che ha votato e ai quali ha dato la propria fiducia. Partecipazione che viene di fatto imopedita dalle restrizioni pandemiche ed ora anche dalla presidenza del Consiglio comunale, dal sindaco Gregorio Pecoraro e dai presidenti di Commissione. (CLICCA QUI PER VOTARE)

Nell'attesa di verificare la possibilità di percorrere altre strade, abbiamo perciò aperto un sondaggio on line, anonimo e aperto a tutti, chiedendo il presente quesito:

«Le restrizioni pandemiche limitano la presenza del pubblico ai lavori delle commissioni consiliari. Ti piacerebbe seguire l’attività amministrativa dei consiglieri comunali attraverso la diretta streaming da trasmettere sul tuo telefonino o sul computer?».



Invitiamo pertanto i nostri lettori e tutti i manduriani a CLICCARE QUI ed esprimere il proprio parere in merito. Grazie



La direzione de La Voce di Manduria