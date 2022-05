Come e perché aprire un conto online

Avere un conto bancario oggi è la base per acquistare prodotti su internet, nonché per poter effettuare molteplici altre operazioni, per non parlare del fatto che risulta ogni anno più richiesto a livello fiscale. Sempre più pagamenti vengono ormai tracciati e la maggior parte degli esercenti si trova dotata di POS in grado di permettere le transazioni monetarie senza il bisogno di inserire codici per le carte di credito, il cosiddetto cashless payment. Inoltre, avere un conto online significa anche poter ricevere senza problemi lo stipendio o, nel caso di lavoratori a partita IVA, l’accredito di prestazioni lavorative.

Questo tipo di necessità ha aumentato, parallelamente, la presenza di soluzioni, specialmente online, in grado di fornirci conti e servizi di assoluto livello; proposte estremamente vantaggiose e interamente conseguibili da remoto. Quando si tratta di aprire un conto online, infatti, è bene considerare che si tratta di un’operazione piuttosto semplice e interamente tracciata, nonché, di conseguenza, assolutamente sicura.

Esempi di utilizzo del conto online

Una volta ottenuto il conto sarà possibile avvalersene per comprare online. È possibile collegare il conto a una carta di credito con la quale ottenere praticamente il 99% dei prodotti e servizi disponibili sul mercato. Un mondo ancora in costante evoluzione, quello degli acquisti sul web, come testimonia il report presentato dall’Osservatorio Carte di Credito.

Il conto online può essere utilizzato, direttamente o attraverso l’impiego di una carta di credito, sia per acquistare beni e servizi, collegandolo anche a PayPal, soluzione disponibile a livello internazionale e in costante ascesa. Che si tratti di un libro, di una vacanza o persino della cucina per la propria casa, l’operazione risulterà semplice e immediata.

Senza considerare il fatto che, attraverso le operazioni di home banking è possibile pagare le bollette, la rata del mutuo o l’affitto mensile, oppure quella dell’assicurazione. Insomma, il conto bancario si rivela sempre più indispensabile da avere. Del resto stiamo andando nell’ottica di una società in cui l’uso del contante appare sempre più limitato e, secondo le stime ufficiali, persino verso la scomparsa definitiva. Ad affermarsi sono sempre più i sistemi cashless. Vediamo meglio di cosa si tratta.

I cashless payment sono considerate quelle transazioni per le quali non è previsto l’uso dei contanti. Sono conosciuti anche con il nome di pagamenti digitali e rappresentano una tendenza in costante ascesa. Secondo un articolo apparso su Il Sole 24 Ore nel 2021 i pagamenti digitali hanno visto una crescita importante, pari al 22%. Particolarmente diffusi i pagamenti con carte contactless, un’operazione che è diventata ormai un’abitudine per molti italiani e che se all’inizio generava più di una perplessità, appariva infatti poco sicura, oggi risulta assolutamente affidabile.

Conclusione

Aprire un conto bancario se fino a non molti anni fa poteva essere considerato quasi un optional oggi non può esserlo più. Lo dimostra l’affermazione dei pagamenti digitali e la scomparsa, sempre più accelerata, dei contanti, nonché il boom dell’e-commerce e dei servizi online. Il conto corrente serve per le molteplici operazioni monetarie, di tutte le tipologie. Online risulta ancora più semplice da ottenere e a condizioni quantomai interessanti.