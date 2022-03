Conti correnti a costo zero: aumentano le richieste per i prodotti bancari online

Gli italiani ricorrono sempre di più al digital banking, preferendo le soluzioni online rispetto ai prodotti bancari in filiale. Secondo i dati dell’Osservatorio Hybrid Lifestyle di Nomisma e CRIF, nel 2021 il 45% delle persone è passato all’online banking rispetto al 2019, riducendo o cessando del tutto il rapporto con lo sportello bancario.

Inoltre, dalle rilevazioni di Data Hub di Nomisma emerge come la fascia d’età che predilige interagire online con la propria banca è quella tra 35 e 49 anni, seguita dagli under 34 e dalle persone con età compresa tra 50 e 64 anni. Nel complesso, 6 italiani su 10 utilizzano i canali digitali per relazionarsi con il proprio istituto di credito, sia attraverso soluzioni di home banking sia tramite le app di mobile banking.

Tra i prodotti più apprezzati ci sono senz’altro i conti correnti a zero spese, con i quali è possibile usufruire del canone gratuito per chi sceglie di operare esclusivamente online. Questa opzione è molto gettonata per risparmiare sulle spese del conto corrente, senza rinunciare a una serie di funzionalità che permettono di gestire la quotidianità in maniera semplice e veloce.

I vantaggi di un conto corrente online a canone zero

Il primo vantaggio di un conto a canone gratuito è la possibilità di usufruire di numerose opportunità, infatti molte banche al giorno d’oggi offrono diverse soluzioni incluse nel contratto.

Con Crédit Agricole, ad esempio, puoi aprire un conto corrente online a canone zero usufruendo anche di vari prodotti e servizi bancari senza spese aggiuntive, come per esempio la carta di debito MasterCard oppure il Mobile POS per artigiani, commercianti e professionisti.

Nel canone gratuito sono inoltre incluse una serie di operazioni, come la domiciliazione delle utenze domestiche, bonifici SEPA online gratuiti e i prelievi di contanti negli ATM della propria banca.

Valutando con attenzione la propria operatività, con un conto corrente online a canone zero è possibile ottenere un risparmio considerevole, basta verificare i costi applicati sulle altre operazioni non comprese nel canone per evitare aggravi inattesi sui costi del conto alla fine dell’anno.

Un beneficio importante è anche quello rappresentato dalla comodità della gestione online del conto corrente, per effettuare ogni tipo di operazione a distanza senza doversi recare presso la filiale più vicina.

Risparmiare tempo significa anche ottenere un ulteriore vantaggio economico, basti pensare al costo degli spostamenti per raggiungere lo sportello bancario, oppure al tempo sottratto ad altre attività per realizzare operazioni che si possono eseguire in pochi istanti dal pc o dallo smartphone.



Come risparmiare sul conto corrente online

Scegliere un conto corrente online a costo zero aiuta a risparmiare, tuttavia da solo non basta per mantenere basse le spese durante tutto l’anno. È altrettanto importante seguire alcuni suggerimenti utili, accorgimenti semplici per avere sempre il pieno controllo sui costi del conto.

Innanzitutto, è preferibile non lasciare i risparmi sul conto corrente, in quanto non si tratta di uno strumento di risparmio ma di un prodotto bancario con cui gestire le esigenze della quotidianità.

Al contrario, è più vantaggioso lasciare sul conto solo le somme necessarie per le necessità di tutti i giorni, mentre le risorse aggiuntive si possono investire online con la propria banca. Alcuni istituti di credito propongono non solo una gamma dedicata di prodotti d’investimento, ma anche un consulente finanziario a disposizione per aiutare nella scelta delle soluzioni più adatte per investire i propri risparmi.

Naturalmente, è necessario effettuare sempre operazioni bancarie online, dato che recarsi allo sportello potrebbe comportare delle spese addizionali non necessarie. Per ridurre i costi delle commissioni sui pagamenti bisogna utilizzare quando possibile la domiciliazione delle bollette, un servizio che nella maggior parte dei casi viene offerto gratuitamente dalle banche.

Un accorgimento da non trascurare è la corretta gestione delle operazioni incluse nel canone gratuito. Ad esempio, se si finiscono i bonifici online gratuiti bisogna verificare se siano disponibili altre opzioni, in questo modo non è necessario ricorrere a un bonifico a pagamento ma si può scegliere un’altra modalità altrettanto funzionale senza costi aggiuntivi.

Anche i prelievi vanno realizzati negli sportelli automatici della propria banca, per evitare di pagare le commissioni applicate sulle operazioni negli ATM degli altri istituti di credito.