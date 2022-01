EasyCassa, la nuova offerta Mooney per la digitalizzazione del settore Ho.Re.Ca.

In seguito all’approvazione delle normative contro l’evasione fiscale, previste dalla legge di Bilancio 2020, è stato introdotto per tutte le attività commerciali l’obbligo di digitalizzazione dei processi fiscali preferibilmente tramite l’adozione di un registratore di cassa telematico. Questo hardware è in grado di processare automaticamente l’invio dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate grazie al Sistema di Interscambio (SDI), un sistema informatico gestito dall’Agenzia delle Entrate in grado di ricevere le fatture in formato XML, controllare i dati e inoltrarle ai destinatari finali. Con l’introduzione dei registratori di cassa telematici, la procedura fiscale dell’invio dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate è diventata automatica e digitale, diversamente rispetto al passato, quando veniva svolta in maniera manuale.

Tra i migliori registratori di cassa telematici troviamo EasyCassa, un sistema di cassa lanciato sul mercato da Mooney, prima realtà italiana dedicata al Proximity Banking & Payments. EasyCassa nasce per accontentare le richieste e i bisogni degli esercenti del settore Food&Beverage, alle strutture ricettive e alle attività commerciali con punti vendita in franchising.

EasyCassa, i vantaggi per il settore Ho.Re.Ca.

Mooney ha elaborato una soluzione in abbonamento per affiancare gli esercenti nella gestione delle incombenze fiscali e amministrative. All-in-One di EasyCassa, consultabile su https://www.easycassa.it/registratore-cassa-telematico/, è un sistema in abbonamento all inclusive che offre alle attività commerciali una serie di funzionalità inedite e assolutamente innovative.

Grazie a un’app gratuita scaricabile sui dispositivi mobile Android dei collaboratori di sala e bar, EasyCassa permette di gestire oltre 300 tavoli, anche in sale diverse. Inoltre, tramite l’app è possibile inviare le relative comande al personale in cucina e simultaneamente al registratore di cassa telematico. Ma non finisce qui: con EasyCassa si possono gestire conti separati, pagamenti di qualsiasi tipo, e applicare percentuali di sconto che possono essere personalizzate e salvate oltre a quelle fornite di default.

EasyCassa per la fatturazione elettronica dei ristoranti

EasyCassa, non solo aiuta gli esercizi commerciali nell’amministrazione del lavoro, ma consente di gestire la fatturazione digitale senza limiti, sia attiva che passiva, permettendo la registrazione dei dati dei clienti che vengono memorizzati sulla cassa. Il sistema EasyCassa viene costantemente aggiornato e uniformato alle nuove esigenze normative: questo significa che il registratore di cassa telematico di Mooney è idoneo all’emissione di scontrini validi per la Lotteria degli scontrini.

L’abbonamento All-in-One di EasyCassa include:

● l’installazione del registratore di cassa nel punto vendita dell’esercente da parte di un tecnico specializzato;

● una formazione iniziale per imparare tutte le funzioni del dispositivo EasyCassa;

● verifiche fiscali periodiche e assistenza software e hardware dedicata, anche in caso di necessità di intervento di un tecnico.