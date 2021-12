Mercato criptovalutario: occhi puntati su Stellar Lumens

Il mercato criptovalutario si appresta a chiudere un anno estremamente positivo: difatti le performance di cui hanno potuto beneficiare gli investitori fino a questo momento hanno raggiunto livelli più che soddisfacenti, se si tiene conto del fatto che diversi token alla fine del primo semestre avevano annullato quanto di buono fatto nella parte iniziale del 2021. Naturalmente le crypto più conosciute e capitalizzate hanno avuto un ruolo fondamentale nel trascinare il settore, anche se tantissimi asset digitali emergenti non sono stati da meno. Tra questi, è bene menzionare stellar lumens che, oltre a presentare una struttura tecnica estremamente interessante, è collegata ad un progetto dalle enormi potenzialità.

Stellar Lumens: le principali caratteristiche del progetto

Stellar è una blockchain, nata dal fork di Ripple, che gestisce le transazioni all'interno di un network ed è collegata al token denominato Lumen. La tecnologia dell'infrastruttura è in grado di supportare processi aventi per oggetto qualsiasi tipo di valuta e presenta alcune caratteristiche molto interessanti: ogni transazione ha un tempo di conferma non superiore ai 5 secondi -è possibile quindi gestire migliaia di transazioni al secondo-; il protocollo dispone di un sistema API dedicato, smart contract e portafogli multi firma; la validazione dei blocchi avviene attraverso lo SCP -Stellar Consensus Protocol- e non tramite Proof of Work; all'interno del progetto non è implementata l'attività di mining.

È chiaro che Stellar Lumens può trovare applicazione in molteplici campi: dalle micro transazioni, ai pagamenti transfrontalieri, fino all'utilizzo come valuta intermedia: infatti molti grandi player internazionali stanno valutando la possibilità di adottare la tecnologia delle criptovaluta al fine di migliorare la propria operatività. Il deal più recente in ordine cronologico, ad esempio, riguarda il colosso dell'informatica IBM, che sta elaborando insieme al team di sviluppatori di Stellar un sistema di pagamenti cross border. Naturalmente ogni applicazione del progetto nella vita di tutti i giorni contribuisce ad aumentare l'appeal dell'asset digitale nei confronti degli investitori, soprattutto quelli che sono pronti ad aspettare che il token sviluppi il pieno potenziale sul lungo periodo.

Stella Lumens: modalità operative a confronto

Per acquistare Lumen e detenerlo per un orizzonte temporale molto esteso il canale di accesso al mercato più funzionale è rappresentato sicuramente dall'exchange -la piazza di scambio che fa da match tra domanda e offerta-. Gli investitori possono entrare direttamente in possesso del sottostante e custodirlo in e-wallet e anche se sprovvisti di un personale portafoglio digitale, hardware o software che sia, le società più importanti solitamente mettono a disposizione dei propri utenti un dispositivo a titolo gratuito. Inoltre questo approccio operativo Buy and Hold consente di fruire dello staking: un meccanismo di ricompensa che premia chi mantiene in portafoglio una valuta virtuale, per un determinato periodo di tempo, con l'emissione di nuovi token che si vanno ad aggiungere a quelli già posseduti.

È opportuno sottolineare che la modalità operativa più diffusa fra i risparmiatori è quella implementata dai Contratti per Differenza negoziabili presso i broker online, i quali offrono ai propri clienti una serie di funzionalità molto utili nella costruzione di una strategia. Tuttavia prevedendo la compravendita del token -attraverso la replica sintetica del prezzo- il blocco del margine, mantenere una posizione aperta overnight per molto tempo implica il caricamento di spese di rollover non trascurabili, che andrebbero ad impattare significativamente sul risultato netto generato. Per questo motivo i CFD su criptovaluta sono più indicati nel trading di breve termine, potendo contare anche sulla presenza della vendita allo scoperto, lo strumento che permette di interfacciarsi efficacemente con i trend al ribasso di un asset.