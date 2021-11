Mercato criptovalutario: resta alta l'attenzione per Ethereum, Cardano e Shiba Inu

Il mercato delle criptovalute continua ad essere sotto la lente d'ingrandimento di analisti e investitori, che seguono il delicato evolversi di un settore che nell'ultimo biennio ha fatto segnare molti record. In generale sono tantissime le persone che hanno deciso di realizzare degli investimenti in criptovalute, con il capitale investito in questo specifico asset che è così cresciuto in maniera significativa. In questo quadro si inserisce la crescente attenzione per le prestazioni di per Ethereum, Cardano e Shiba Inu.

Queste tre criptovalute si stanno contendendo le maggiori attenzioni della cronaca e degli analisti con il celebre Bitcoin. Ovviamente quest'ultimo continua ad essere il più blasonato e capitalizzato ma queste tre crypto hanno fatto registrare un consolidamento ritenuto particolarmente interessante. Ethereum è cresciuta molto negli ultimi mesi, arrivando ad attestarsi sui propri livelli record. Stessa dinamica anche per Cardano che è stato però protagonista in alcuni periodi di "rally" molto interessanti nel giro di poco tempo.

Shiba Inu si sta invece guadagnando un significativo incremento di autorevolezza, grazie alla maggiore considerazione degli investitori e all'inclusione all'interno di blasonati exchange per crypto e listini dei broker. L'andamento di queste criptovalute può essere monitorato in tempo reale sul sito Criptovalute.io che rappresenta un importante punto informativo del settore. In questo modo gli investitori possono avere sempre sotto controllo il prezzo del momento e lo sviluppo delle ultime 24 ore.

Ethereum previsioni e informazioni

Come spiegato sul portale Criptovalute.io (https://criptovalute.io/), Ethereum appartiene alle piattaforme che utilizzano la cosiddetta finanza decentralizzata (DeFi) che sta crescendo moltissimo e che ha come scopo anche quello di fornire servizi relativi al mercato creditizio e a quello assicurativo.

Questi servizi sono in netta espansione e per questo motivo molti analisti pensano che la crypto possa continuare a crescere in modo interessante anche nei prossimi anni. Inoltre si tratta della seconda criptovaluta più conosciuta e finanziata al mondo, dopo il Bitcoin. Gli analisti sono in maggioranza concordi nell'attribuire un trend rialzista a questa valuta virtuale anche per il 2022. Sicuramente rappresenta uno dei pochi asset nel mondo delle crypto che dispone di una certa solidità.

Cardano previsioni e informazioni

Il Cardano è una criptovaluta svizzera contraddista da una notevole scalabilità e dalla massima velocità nelle transazioni. Si tratta di una crypto che ha come scopo quello di entrare definitivamente nel sistema dei pagamenti, essendo utilizzata come moneta di scambio e non solo come investimento. Proprio per questa sua natura, gli analisti non la considerano un bene di rifugio.

Al contrario Cardano rappresenta un bene molto interessante per gli investimenti, anche nel breve termine. Il suo management è considerato sicuro, affidabile e sempre in grado di orientarsi verso le novità del settore. Potrebbe inoltre beneficiare di un leggero effetto traino da parte del Bitcoin, nel caso in cui quest'ultimo vedesse ulteriormente ampliato il proprio utilizzo come moneta virtuale di acquisto di beni e servizi.

Shiba Inu previsioni e informazioni

Shiba Inu è una criptovaluta molto giovane che si sta affermando in modo interessante. Recentemente ha festeggiato l'inclusione in nuovi prestigiosi exchange per crypto, un fattore che ha sicuramente accresciuto la fiducia da parte degli investitori. Al momento è considerata un'ottima crypto, sia per investimenti nel breve che nel medio termine. Rispetto ad altre criptovalute emergenti ha il grande vantaggio di avere attorno a sé una community molto attiva.

Ovviamente essendo un prodotto giovane e non ancora consolidato presenta un certo margine di rischio che può però essere definito contenuto. Diversi analisti sono concordi nell'attribuire a Shiba Inu le potenzialità per fare nuovi balzi di crescita. Va però ricordato che questi sono generalmente sempre accompagnati da notevoli rimbalzi, dovuti soprattutto a investitori che puntano su questa crypto per operazioni con redditività nel breve termine.