“Sulla giostra di Zdenek", il libro sulla stagione leccese di Zeman

L’11 agosto alle ore 21:00 nel convento delle Servite a Manduria, durante la serata “Sport e Psiche” verrà presentato il primo libro scritto dal giornalista manduriano, Mario Lorenzo Passiatore.

L’autore ha raccontato la stagione 2004-2005 del Lecce di Zeman, avvalendosi di oltre venti testimonianze che hanno respirato l’aria dello spogliatoio e delle stanze dirigenziali. Un racconto carico di aneddoti, profili psicologici, metodi relazionali e allenamenti.

Lo storytelling del retro-pensiero di uno sportivo. L'arte di raccontare gli eventi attraverso le storie di vita dei protagonisti e il punto di vista di chi ha vissuto all'interno di un gruppo o di uno spogliatoio. Cosa si cela dietro una vittoria o una sconfitta: i tormenti e le ossessioni di chi è abituato a correre sempre e non fermarsi mai. L'altro volto della psiche che non sempre gli sportivi amano mostrarci. Sentirsi debole senza farlo mai vedere.

Gli ospiti e le dinamiche della serata

Ci sarà Peppino Palaia – Medico sociale US Lecce per quasi 40 anni - che racconterà la sua esperienza nel club da osservatore privilegiato. L’avvocato Giulio Destratis (esperto in diritto sportivo che ha curato la postfazione del libro) e gli ex calciatori Sasa Bjelanovic e Alex Pinardi che interverranno da remoto. Modererà l’autore.

La serata si svolgerà su più piani visivi, verranno infatti proiettate su maxi-schermo delle clip video che sono state sviluppate nell’ultimo anno solare. Hanno contribuito alla realizzazione del libro i giocatori: Anania, Cassetti, Stovini, Paci, Rullo, Giacomazzi, Dalla Bona, Diarra, Eremenko, Pinardi, Vucinic e Bjelanovic.

Il Presidente Rico Semeraro, il Segretario Generale Adolfo Starace, il Team Manager Mario Zanotti, il Dottor Peppino Palaia, il fisioterapista Alessandro Donato, il preparatore dei portieri Franco Paleari e l’allenatore della Primavera Roberto Rizzo.

I giornalisti Donno, Corigliano e l’avvocato Milli. Autore: Mario Lorenzo Passiatore, prefazione a cura dello scrittore Annibale Gagliani, postfazione a cura dell’avvocato Giulio Destratis.