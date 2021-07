Centro Commerciale Porte dello Jonio di Nhood è il primo hub vaccinale della Puglia

È il Centro Commerciale Porte dello Jonio di Nhood, società di servizi immobiliari focalizzata sugli asset mixed use e sulle riqualifiche urbane e attore primario del retail real estate, il primo hub vaccinale della Puglia e uno dei principali d’Italia.

Con 43.000 dosi vaccinali somministrate su cittadini provenienti da tutte le provincie limitrofe, grazie alla sinergia con la ASL di Taranto, la società ha proseguito la sua battaglia in prima linea contro la pandemia contribuendo a posizionare la Puglia in cima alle regioni più rapide nella somministrazione delle dosi (il 96,11% di dosi somministrate in rapporto agli abitanti della Regione - Fonte: Covid-19 Opendata Vaccini [1] - ed è già pronta a proseguire la campagna vaccinale.

Questo traguardo importante si aggiunge ai già ottimi risultati ottenuti con le vaccinazioni nei weekend iniziate nel mese di aprile, poi estese dal lunedì al venerdì, nelle 14 postazioni “drive through” allestite in tempi record nell’area del parcheggio del centro commerciale: una formula vincente nel garantire distanza fisica e tempi rapidi di servizio, con un’attesa media complessiva di 15 minuti.