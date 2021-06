Ecco i 6 migliori consigli per creare il tuo adesivo Telegram

Quando parliamo di Telegram, WhatsApp sembra quasi preistoria. Eppure, Telegram è già famoso e utilizzato da molti. Il vantaggio di questa messaggistica istantanea è il fatto che sia prima di tutto gratuita, ma lo è anche WhatsApp. I messaggi vengono nascosti a una terza parte con un sistema crittografico molto interessante.

Puoi fare anche delle chat segrete direttamente con i tuoi contatti. La differenza di WhatsApp è che i due contatti possono anche non conoscersi e contattarsi solo anche solo attraverso Nick name e senza necessariamente conoscere la tua identità completa. Questo implica che nessuno deve avere il numero di telefono. È sicuramente un'ottima soluzione sia per la tua privacy. D’altro lato implica che il contatto sia più facile anche da esterni, per cui magari per adolescenti minorenni bisogna fare attenzione. La notiizia divertente è che puoi creare il tuo adesivo su Telegram. Andiamo a vedere come muoverci in questo campo.

Partiamo dalle basi: consiglio n 1

Anche se sembreranno scontate queste basi ci sembra necessario dirle. Che cosa ti serve per creare i tuoi adesivi su Telegram?

Un account Telegram che dovrai creare per accedere (è gratis)

Tanta creatività

Un programma online possibilmente gratuito, che ti permette di fare della grafica di base.

Un po' di pazienza

Caratteristiche delle tue immagini: consiglio n 2

Fai anche molta attenzione a che caratteristiche devono avere le tue immagini. Devono rispettare i seguenti tre parametri:

Avere un formato più PGN Avere un background trasparente Non superare mai i 512 per 512 pixel.

La ricerca e la creazione: consiglio n 3

Una volta stabilito la tipologia d'immagine che vuoi creare, ti basterà cercarne una in Google immagini. Prova a trovarla già con lo sfondo trasparente, perché diversamente dovrai rimuovere lo sfondo tramite un programma di grafica di ritocco fotografico. Ne trovi comunque parecchi online gratuiti. Una volta scelta l'immagine e avendo lo sfondo trasparente, puoi aggiungere anche una scritta con il font che preferisci e con lo stile che preferisci. Ti basterà salvare in PGN e il gioco è fatto. Crea sticker online in questo modo.

Caricare il tuo adesivo: consiglio n 4

Il tuo procedimento in realtà non è ancora finito devi ora caricarlo su Telegram. Procedi step by step come indicato. Il suggerimento è di utilizzare Telegram in versione web: semplicemente ti verrà chiesto di collegarti al tuo account e ti verrà mandato un codice di conferma. Dovrai inserirlo e potrai così avere la versione web in pochi secondi

Digita il comando New pack. Scegli un nome per questo pacchetto dove metterai, i tuoi adesivi. Una volta fatto questo procedimento correttamente che implica veramente pochi secondi, riceverai le congratulazioni da Telegram Carica il tuo primo adesivo. Ti basterà poi cliccare su Publish per poterlo pubblicare.

Puoi procedere in questa maniera per qualsiasi adesivo tu voglia creare e, una volta presa la mano, ci impiegherai non di più di un minuto. Ricordati che puoi creare pacchetti di sticker, modificarli, cancellarli e aggiungerli anche qualora un pacchetto fosse già strutturato.

Attento al copywriter: consiglio n 5

È ovvio che ogni volta che si abbia a che fare con delle immagini o con delle citazioni, si può essere accusati di abuso di copywriter. Una qualunque società o persona facesse presente questo abuso di copyright a Telegram, il tuo adesivo verrebbe completamente cancellato.

Questo che cosa implica? Implica che invece di fare dei semplici copia incolla di citazioni o di foto usa la fantasia e modificali. Falli personalizzati il più possibile. Con la tua fantasia, infatti, riuscirai ad abbattere completamente il problema del copyright e avere degli sticker originali, che probabilmente copieranno a te.

Come personalizzare lo sticker: consiglio n 6

Ci sono dei programmi sia free che online che ti permettono di personalizzare il tuo sticker. A partire da Adobe Photoshop che però ha un utilizzo pro a pagamento e un semplice dial di 7 giorni, fino a programmi come Canva e Crello, o che permettono di modificare immagini e hanno già la predisposizione alla creazione dello sticker di Telegram proprio perché sono stati progettati per creare degli elementi che vadano ad adattarsi a ogni social.

Questa tipologia di siti web che danno molte opzioni anche nella versione free sono sempre aggiornati sulle tendenze, quindi nel momento in cui incomincerai ad adottarli non solo ti troverai la possibilità di creare sticker di Telegram, ma avrai anche tutte le novità inerenti ai social .

Potrai creare in autonomia con dei semplici click tutto. Vale la pena quindi esplorarli semplicemente per avere degli sticker simpatici, divertenti e innovativi, ma anche in altre situazioni, delle grafiche interessanti e su cui non devi investire un patrimonio per farci lavorare un grafico. Soprattutto ogni elemento modificabile da te in qualsiasi momento.