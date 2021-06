Tra un gelato e un panino le lezioni d’amore «arcobaleno» da due imprese di Campomarino

Love is love. Lgbtqia (lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer, intersessuale). È questa la scritta arcobaleno che illumina il cielo di Campomarino di Maruggio tra la catena di gelateria “Sandrino” e la paninoteca “Luisi”. L’amore è sempre l’amore, per i proprietari dei rinomati esercizi commerciali: una famosa per i gelati artigianali, l’altra per lo sfilatino. Due eccellenze gastronomiche che sposano valori a favore dei diritti della parità di genere.

La bellissima iniziativa della luminaria artistica, tipicamente pugliese e installata da Enzo Memmola, non è stata realizzata per puro caso. Il mese di giugno è, infatti, dedicato al gay pride (l’orgoglio omosessuale) in cui in tutto il mondo sono celebrate iniziative, parate, concerti in nome e per la difesa dei diritti delle persone Lgbtqia+. Non è la prima volta che il marchio “Sandrino”, con il suo titolare Alessandro Salerno, si mostra sensibile a temi di carattere sociale quando, solo qualche tempo fa, decideva di assumere nel suo locale di Campomarino di Maruggio, un ragazzo di colore.

Colori come quelli della scritta lucente: “Il rosso sta per la vita, l'arancione per guarigione, il giallo è sinonimo di luce del sole, il verde simboleggia la natura, il blu l'armonia, mentre il viola è l'anima”, scrive l’imprenditore Salerno su Facebook annunciando l’installazione policroma.

Una luminaria che ci fa riflettere e tornare a pensare al #ddlzan, il disegno legge proposto dal deputato Alessandro Zan contro l’omotransfobia e ogni forma di discriminazione. Le due aziende si espongono, ancora una volta, dimostrando di avere coraggio, solidarietà e sostegno per questi temi di grande rilevanza e attualità, combattendo “con saldi valori morali e comportamentali la piaga della discriminazione di genere”. Un inizio di stagione estiva e di benvenuto ai turisti di grande spessore e umanità.

Marzia Baldari