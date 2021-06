Cos’è un servizio di cashback?

Un servizio di cashback è in grado di offrirti il rimborso di una percentuale dell’importo di un acquisto effettuato su un negozio online ad esso affiliato. Da ben sette anni, LetyShops è uno dei servizi di cashback più affidabili e diffusi, con 3615 negozi online affiliati in tutto il mondo.

Su LetyShops è presente qualunque categoria di negozio, dall’abbigliamento all’elettronica, passando per la cura della casa e della persona. Non possono mancare, inoltre, i grandi negozi online cinesi, come ad esempio AliExpress, il marketplace attualmente più popolare in Italia e nel mondo grazie ai suoi prezzi ineguagliabili, equiparabili ai prezzi all’ingrosso in Cina, e alla sempre più sicura e rapida esperienza d’uso.

Il cashback di AliExpress funziona esattamente come il cashback di qualunque altro negozio, ma in questo caso LetyShops ti offre qualche funzionalità in più. Ad esempio, essendo il tasso di cashback variabile da prodotto a prodotto, ti offriamo l’opportunità di inserire il link al prodotto che vuoi acquistare in un campo apposito, denominato “Incolla il link da Aliexpress e controlla il tasso di cashback”, direttamente sulla pagina negozio di AliExpress. Inoltre, per questo negozio mettiamo in risalto le offerte più interessanti, come i prodotti con Super Cashback, le Offferte della Settimana e i Best Seller, che puoi trovare scorrendo verso il basso nella pagina negozio di AliExpress su LetyShops.

Il servizio di cashback di LetyShops offre tassi di rimborso tra i più competitivi del mercato su un catalogo di negozi tra i più importanti e popolari. Il cashback varia da negozio a negozio e può variare anche all’interno di uno stesso negozio da categoria a categoria, o può essere diverso per i nuovi clienti. Inoltre, per la prima settimana, ogni nuovo utente ottiene un account Premium, grazie al quale il tasso minimo di cashback su tutti i negozi è del 30%!