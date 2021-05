I Maneskin sulla copertina di "Cap 74024", il codice di Manduria prima di Sanremo e Rotterdam

I «Maneskin», la band del momento vincitrice dell'Eurovision 2021 che abbiamo scoperto contenere un pezzo di Puglia e del Salento (il frontman Damiano David è figlio di baresi e ha trascorso molte estati a Campomarino di Maruggio dove la famiglia possiede una villetta), saranno i volti della nuova copertina del numero di giugno di «C.a.p. 74024», l’unica rivista italiana dedicata all’eros diretta dal manduriano Antonio Moscogiuri, giovane artista che vive tra Berlino, Milano e Parigi.

Ad annunciarlo è stato lo stesso direttore con un post pubblicato sui suoi social. «Dio solo sa prima e dopo Sanremo quante volte mi sia dovuto mordere la lingua per non parlare, ma adesso è impossibile, non si può. La band del momento, i vincitori di tutto, i Maneskin sono i volti della nuova copertina di «C.a.p. 74024».

Più che soddisfatto della scelta di dedicare la copertina ai quattro ragazzi romani prima ancora che vincessero Sanremo, il direttore Moscogiuri si compiace così dell’ultimo straordinario successo dei suoi amici musicisti. «Grazie a Damiano, Ethan, Vittoria e Thomas che si sono divertiti e ci hanno fatto divertire, grazie al mitico Carlo Mengucci che ha creduto nel progetto fin da subito, grazie a Etro e grazie a Marco Cacchione, che ha orchestrato assieme a noi tutto alla perfezione. Grazie a Valentina + Valentina del management dei Måneskin, grazie alla mia Art director Dea che ha creato un impaginato pazzesco, come solo lei sa fare, e grazie alla bellezza di creare cose speciali con persone speciali».



La rivista che prende il nome dal codice di avviamento postale di Manduria (74024), è un viaggio nell’eros, arte e moda. Così la presenta il suo autore e ideatore. «Tre macro aree che descrivono tanti aspetti della quotidianità, ambiti che abbiamo voluto coprire attraverso una parafilia sessuale: il voyeurismo, il desiderio di osservare, senza essere osservati, ciò che chi è accanto a noi intende realizzare. Le vite dell'altro diventano molto più interessanti della nostra. Un viaggio tra immagini e parole che risvegliano il desiderio».

«C.a.p. 74024» ha una frequenza semestrale e viene edito dal 2015. Niente di volgare né pornografico, solo belle foto e nudi d’arte. La qualità dei testi e delle immagini è la caratteristica principale dell’opera. Un prodotto bello da sfogliare ma anche da leggere con calma.

Nazareno Dinoi